Военный эксперт Леонков: «Экспертиза МАГАТЭ - это уровень детского сада»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 октября 2022, 12:10 Антон Николаев

Фото: pixabay.com

Алексей Леонков считает, что МАГАТЭ делает необъективные выводы в проверках ядерных объектов Украины. Также эксперт настаивает на том, что у Киева есть возможности для создания «грязной бомбы». Таким мнением Леонков поделился с изданием «Аргументы недели».



«У Украины есть технические возможности для создания «грязной бомбы». Здесь идет речь о бомбе, которая будет имитировать тактический ядерный заряд. Для этого нужны специалисты. Вряд ли МАГАТЭ покажут, где этот заряд будут делать. Это же смешно! Экспертиза МАГАТЭ - это уровень детского сада. Организацию не просили искать бомбу, ее просили обратить внимание на то, что может быть такого рода провокация».



«Для создания «грязной бомбы» рецептура достаточно широкая: любые ядерные отходы и изотопы используются для этого. Если вы собираетесь создать имитатор тактического ядерного заряда, то в следах полураспада должны присутствовать элементы, говорящие о том, что это был боевой заряд. Именно для этого нужны специалисты, которые должны подобрать правильную рецептуру «грязной бомбы».



Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии направит инспекторов на два украинских объекта в ближайшие дни в связи с подозрениями о «грязной бомбе».