США не выдали российской делегации визы для участия в конференции МАГАТЭ

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24 октября 2022, 19:19 Источник: МИД РФ

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США не выдали российской делегации визы для участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".

Конференция, о которой идет речь, состоится в Вашингтоне 26-28 октября. В мероприятии планировала принять участие российская делегация, однако американская сторона не выдала делегатам визы, несмотря на поданные в установленном порядке заявки.

Мария Захарова обратила внимание на то, что участие РФ в важном международном мероприятии под эгидой МАГАТЭ было заблокировано абсолютно неприемлемым способом и без всяких на то оснований.