США не выдали российской делегации визы для участия в конференции МАГАТЭ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США не выдали российской делегации визы для участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".
Конференция, о которой идет речь, состоится в Вашингтоне 26-28 октября. В мероприятии планировала принять участие российская делегация, однако американская сторона не выдала делегатам визы, несмотря на поданные в установленном порядке заявки.
Мария Захарова обратила внимание на то, что участие РФ в важном международном мероприятии под эгидой МАГАТЭ было заблокировано абсолютно неприемлемым способом и без всяких на то оснований.