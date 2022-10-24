Трасс поздравила Сунака с избранием на пост премьер-министра Великобритании

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24 октября 2022, 17:13 Источник: РИА "Новости"

британский политик Лиз Трасс, Martyn Wheatley / Parsons Media / globallookpress.com

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс днем в понедельник, 24 октября, поздравила Риши Сунака с избранием на пост премьера. Соответствующая информация содержится в официальном заявлении.

Лиз Трасс выразила Риши Сунаку свою поддержку.

Напомним, ранее Сунак, бывший канцлер казначейства Великобритании, выдвинул свою кандидатуру на должность руководителя правительства Соединенного Королевства.

Отмечалось, что состоявшаяся встреча Риши Сунака с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном не привела к заключению джентльменского соглашения о совместной работе в будущем кабинете министров.