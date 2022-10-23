Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

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23 октября 2022, 12:48

Британский политик Риши Сунак, IMAGO/Steve Vas / globallookpress.com

Риши Сунак, бывший канцлер казначейства Великобритании, выдвинул свою кандидатуру на должность руководителя правительства Соединенного Королевства. Об этом информирует ТАСС.

«Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании — заявление», — говорится в публикации, которая появилась на сайте российского агентства.

Согласно сведениям, приведенным политическим обозревателем издания Times Стивеном Суинфордом, состоявшаяся встреча Сунака с экс-премьером Борисом Джонсоном не привела к заключению джентельменского соглашения о совместной работе в будущем кабмине.

Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший британский министр финансов Надим Захави поддержал кандидатуру Джонсона на должность премьера.