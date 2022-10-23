Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Бывший глава Минфина Великобритании Захави поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

, 12:30

Бывший глава Минфина Великобритании Захави поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера
Бывший министр финансов Великобритании Надим Захави, I-Images / globallookpress.com

Бывший министр финансов Великобритании Надим Захави поддержал кандидатуру Бориса Джонсона на пост руководителя правительства Соединенного Королевства. Соответствующую запись Захави разместил в своем микроблоге в Twitter.

Экс-глава Минфина отметил, что в настоящий момент Великобритания нуждается в возвращении Джонсона в кресло премьера.

«Он раскаялся и честно признал свои ошибки», — также указал Надим Захави.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The Sunday Times распространило информацию о том, что политик Лиз Трасс организовала вечеринку в загородной резиденции Чекерс по случаю своей отставки с должности британского премьера.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей