Бывший глава Минфина Великобритании Захави поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

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23 октября 2022, 12:30

Бывший министр финансов Великобритании Надим Захави, I-Images / globallookpress.com

Бывший министр финансов Великобритании Надим Захави поддержал кандидатуру Бориса Джонсона на пост руководителя правительства Соединенного Королевства. Соответствующую запись Захави разместил в своем микроблоге в Twitter.

Экс-глава Минфина отметил, что в настоящий момент Великобритания нуждается в возвращении Джонсона в кресло премьера.

«Он раскаялся и честно признал свои ошибки», — также указал Надим Захави.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The Sunday Times распространило информацию о том, что политик Лиз Трасс организовала вечеринку в загородной резиденции Чекерс по случаю своей отставки с должности британского премьера.