The Sunday Times: Трасс по случаю своей отставки с поста премьера Великобритании устроила вечеринку в загородной резиденции Чекерс

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23 октября 2022, 07:03

Британский политик Лиз Трасс, Martyn Wheatley / globallookpress.com

Британский политик Лиз Трасс по случаю своей отставки с должности главы правительства Соединенного Королевства устроила вечеринку в загородной резиденции Чекерс. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, распространило издание The Sunday Times.

«Лиз Трасс устроила вечеринку по случаю своей отставки в загородной резиденции Чекерс под Лондоном, другая вечеринка запланирована на 23 октября, сообщила газета The Sunday Times», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Борис Джонсон получил поддержку со стороны 100 парламентариев-консерваторов, которая необходима для участия в выборах премьер-министра Великобритании.