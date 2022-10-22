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Sky News: Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах премьера Великобритании

, 17:18

Sky News: Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах премьера Великобритании
Британский политик Борис Джонсон, Steve Taylor / globallookpress.com

Бывший руководитель правительства Великобритании Борис Джонсон получил поддержку со стороны 100 парламентариев-консерваторов, которая необходима для участия в выборах премьер-министра Соединенного Королевства. Соответствующие сведения оказались в распоряжении Sky News, говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

«Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах премьера Британии, сообщает телеканал Sky News», — указывается в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что Борис Джонсон отправился из Доминиканской Республики в Великобританию с целью побороться за должность премьера.

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