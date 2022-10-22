Sky News: Борис Джонсон вылетел из Доминиканы в Великобританию, чтобы побороться за пост премьера страны

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22 октября 2022, 12:37

Британский политик Борис Джонсон, Martyn Wheatley / globallookpress.com

Политик Борис Джонсон отправился из Доминиканской Республики в Великобританию, чтобы побороться за должность руководителя правительства Соединенного Королевства. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении журналистов Sky News.

«Джонсон вылетел из Доминиканы в Великобританию, чтобы побороться за пост премьер-министра страны. Об этом сообщил Sky News, опубликовав фото из экономкласса самолета», — говорится в посте, размещенном в TG-канале.

Ранее на текущей неделе член Совета Федерации Алексей Пушков высказал точку зрения, согласно которой вероятное возвращение Бориса Джонсона в кресло британского премьера может привести к девальвации данной должности.