Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре

, 13:30 Источник: РИА "Новости"

ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре
украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 23 октября, нанесли удар по гостинице, расположенной в городе Энергодар. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня местные власти.

Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга ранее заявил об обстреле гражданского объекта на территории города.

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в свою очередь сообщил, что ВСУ намеренно нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где он должен был остановиться вместе со своей командой.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей