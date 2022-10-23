ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре

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23 октября 2022, 13:30 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 23 октября, нанесли удар по гостинице, расположенной в городе Энергодар. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня местные власти.

Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга ранее заявил об обстреле гражданского объекта на территории города.

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в свою очередь сообщил, что ВСУ намеренно нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где он должен был остановиться вместе со своей командой.