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Аргументы Недели Общество 13+

ВСУ обстреляли школу в Донецке

, 12:28

ВСУ обстреляли школу в Донецке
facebook.com/mod.mil.rus/ globallookpress.com

Вооруженные силы Украины нанесли удар по школе №76 и межшкольному учебно-производственному комбинату Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

В результате атаки было повреждено остекление всех этажей. Отмечается, что взрывная волна также задела соседнее здание межшкольного учебно-производственного комбината.

Обстрелы Донецка не прекращаются с самого утра.

Украинские боевики используют для атаки снаряды «натовского» калибра, которые были получены от США.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили наступление ВСУ на Херсонском направлении.

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