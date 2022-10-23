ВСУ обстреляли школу в Донецке

Вооруженные силы Украины нанесли удар по школе №76 и межшкольному учебно-производственному комбинату Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.
В результате атаки было повреждено остекление всех этажей. Отмечается, что взрывная волна также задела соседнее здание межшкольного учебно-производственного комбината.
Обстрелы Донецка не прекращаются с самого утра.
Украинские боевики используют для атаки снаряды «натовского» калибра, которые были получены от США.
Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили наступление ВСУ на Херсонском направлении.