ВСУ обстреляли школу в Донецке

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23 октября 2022, 12:28

facebook.com/mod.mil.rus/ globallookpress.com

Вооруженные силы Украины нанесли удар по школе №76 и межшкольному учебно-производственному комбинату Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.



В результате атаки было повреждено остекление всех этажей. Отмечается, что взрывная волна также задела соседнее здание межшкольного учебно-производственного комбината.



Обстрелы Донецка не прекращаются с самого утра.

Украинские боевики используют для атаки снаряды «натовского» калибра, которые были получены от США.



Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили наступление ВСУ на Херсонском направлении.