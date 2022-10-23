Стремоусов заявил, что попытки ВСУ пробить линию обороны в Херсонской области отражены

Власти Херсонской области утром в воскресенье, 23 октября, сообщили, что предпринятые ранее сегодня Вооруженными силами Украины попытки пробить линию обороны на территории региона были отражены.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также подчеркнул, что в настоящий момент ситуация на линии фронта остается без изменений.
Кроме того, отмечается, что украинские войска сейчас несут серьезные потери на херсонской линии фронта как в живой силе, так и технике. Речь идет об уничтоженных танках, а также бронетранспортерах.