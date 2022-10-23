Медведев назвал отношения России и Китая образцом конструктивной работы

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23 октября 2022, 12:35 Источник: Сайт "Единой России"

Дмитрий Медведев, Dmitry Medvedev/globallookpress.com

Председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утром в воскресенье, 23 октября, поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсекретаря Компартии.

Дмитрий Медведев отметил, что под руководством Си Цзиньпина Компартия добилась на пути великого возрождения китайской нации значительных результатов. Более того, беспрецедентно высокого уровня достигли тесные рабочие связи между "Единой Россией" и Коммунистической партией Китая.

Медведев обратил внимание на то, что партнерство Москвы и Пекина является образцом конструктивной и эффективной работы, а также честного взаимодействия.