Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, избранному генсеком Компартии Китая на третий срок

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23 октября 2022, 10:22 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, который некоторое время назад был избран генеральным секретарем Коммунистической партии КНР на третий срок. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, избранному генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок, сообщил РИА Новости Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

В своем поздравлении глава РФ, в частности, отметил, что он будет рад, если продолжится тесная совместная работа, направленная на развитие всеобъемлющего партнерства.

Как сообщалось ранее сегодня, Си Цзиньпин сделал заявление, согласно которому его страна вступает на путь создания современного социалистического государства.