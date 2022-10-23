Си Цзиньпин заявил, что КНР вступает на путь создания современного социалистического государства

Председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин в воскресенье заявил, что страна в настоящий момент вступает на новый путь строительства современного социалистического государства.
Си Цзиньпин заявил, что благодаря совместным усилиям партии и народа всех этнических групп Китая было построено общество средней зажиточности, что является достижением цели первого столетия.
По словам председателя КНР, теперь страна с энтузиазмом вступает на новый путь создания современного социалистического государства – цели второго столетия.