Лукашенко назвал дружбу Белоруссии и Китая всепогодной

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23 октября 2022, 11:26

Си Цзиньпин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Минск и Пекин поддерживают «всепогодную дружбу», которой чрезвычайно дорожит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поздравительную телеграмму по случаю переизбрания Си Цзиньпина генсеком ЦК Компартии Китая.



По словам белорусского лидера, обе страны связаны «железным братством» и «всепогодной дружбой». Подобного уровня отношений удалось добиться во многом благодаря усилиям генсека Китая. Лукашенко благодарит Си Цзиньпина за вклад в стратегическое партнерство между государствами.



Он также упомянул, что надеется вскоре встретиться с представителем Пекина в целях обсуждения «приоритетных вопросов» и «планов на будущее».



Ранее сообщалось, что Италия продолжит поставки оружия на Украину.