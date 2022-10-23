Новое правительство Италии продолжит курс поддержки Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

23 октября 2022, 10:54

Гуидо Крозетто, Angelo Carconi/ globallookpess.com

Итальянские политики, которые недавно вступили в должности, продолжат выполнять обязательства в рамках международных альянсов, в том числе по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.



Новый министр обороны страны Гуидо Крозетто подтвердил, что Рим не станет прекращать процесс вооруженной помощи Киеву.



«…когда ты входишь в общую семью и подписался под соглашением, ты принимаешь решение этой группы», - объясняет он.



По словам политика, Италия будет выполнять условия исторических международных альянсов и останется верна своему политическому курсу.



Крозетто отметил, что действия страны могут вызвать проблемы в поддержании социального порядка. Несмотря на это, государство не остановится на пути «поддержки Украине».



Ранее сообщалось, что немцы остались недовольны заявлением Шмыгаля.