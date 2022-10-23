Читатели Spiegel раскритиковали премьера Украины Шмыгаля после его требований об оружии

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23 октября 2022, 10:28

Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/ globallookpress.com

Аудитория немецкого издания Spiegel осталась недовольна заявлением премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о необходимости поставок дополнительного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии.



«Дошло уже до того, что Украина требует, требует, требует, требует и т.д. и т.п., а Германия должна это выполнить!» - негодуют они.



По словам читателей, постоянные поставки Киеву ухудшают «благосостояние» ФРГ. Жители Германии не хотят терять собственные сбережения ради поддержки другого государства.



Комментаторов также смутила формулировка запроса Шмыгаля. «Почему они «требуют», разве они не должны «просить»?» — вопрошают они. Читатели посоветовали политику выучить слово «пожалуйста».



Ранее сообщалось, что в США осудили Россию за уничтожение культуры Украины.