Аудитория немецкого издания Spiegel осталась недовольна заявлением премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о необходимости поставок дополнительного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии.
«Дошло уже до того, что Украина требует, требует, требует, требует и т.д. и т.п., а Германия должна это выполнить!» - негодуют они.
По словам читателей, постоянные поставки Киеву ухудшают «благосостояние» ФРГ. Жители Германии не хотят терять собственные сбережения ради поддержки другого государства.
Комментаторов также смутила формулировка запроса Шмыгаля. «Почему они «требуют», разве они не должны «просить»?» — вопрошают они. Читатели посоветовали политику выучить слово «пожалуйста».
Ранее сообщалось, что в США осудили Россию за уничтожение культуры Украины.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Зеленский считает, что если Россия ударит по офису президента Украины, мир должен ответить ударом по Кремлю
Источник: киевский режим готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного
Times: Джонсон и Сунак встретятся в субботу, чтобы обсудить возможное сотрудничество в новом кабинете министров
Захарова заявила, что Евросоюз не демонстрирует готовности к мирному разрешению украинского конфликта
Шольц заявил, что Германия скорее всего переживет зиму без российского газа, но могут возникнуть «внешние обстоятельства»
- #ЗАУГЛОМ 101-я дивизия ВДВ США рвётся на Украину после звонка Остина Шойгу?
- 11:58 Экс-президент Франции Саркози о политике Евросоюза в украинском кризисе: «Мы танцуем на краю вулкана»
- 11:54 Депутат Чепа считает, что Китай и Россия сохранят партнерские отношения
- 11:50 Рамзан Кадыров: К акции «Твори добро с Айшат Кадыровой» в освобожденном Энергодаре присоединились бойцы ОМОНа «Ахмат»
- 11:40 МО РФ опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 в зоне проведения спецоперации
- Telegram | (Подписаться) Киевский режим готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного снаряда