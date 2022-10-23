Экс-заместитель госсекретаря США Глассман: Россия пытается стереть украинскую культуру

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23 октября 2022, 09:36 Источник: RT

Bulkin Sergey/ globallookpress.com

Россия совершает преступление, когда пытается стереть культуру и идентичность Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на бывшего заместителя госсекретаря США Джеймса Глассмана.

По словам источника, специальная военная операция направлена на «разрушение и разграбление» инфраструктуры Киева, а также на уничтожение местных культурных ценностей.

Он также подчеркнул, что Россия идет на преступление, принимая участие в конфликте на Украине.

Глассман призвал не «мириться» с действиями Москвы, а ввести ответные меры. «Нарушители должны знать, что их остановят и что их действия будут иметь последствия», - объясняет он.