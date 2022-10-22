Ле Пен увидела в приходе нового правительства Италии наступление нового времени для Европы

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22 октября 2022, 17:53 Источник: ТАСС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: Cecilia Fabiano/globallook.com

Глава фракции Национального объедения в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен считает, что приход к власти в Италии нового правительства во главе с Джорджей Мелони знаменует наступление нового времени для Европы. Об этом она написала в субботу в своем твиттере.

Ле Пен поздравила Мелони с вступлением в должность премьер-министра, пожелав ей успехов, и поприветствовала приход к власти в Италии патриотов.

«Повсюду на континенте приходят к власти патриоты, а вместе с ними наступает время Европы наций, за торжество которой мы выступаем», - написала она.

Новое правительство Италии было приведено к присяге в субботу, 22 октября.