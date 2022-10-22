Байден надеется, что новое правительство Италии продолжит курс поддержки Украины

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22 октября 2022, 16:29

Джо Байден, White House/ globallookpress.com

Администрация Соединенных Штатов ожидает, что новое правительство Италии будет продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении президента Америки Джо Байдена.



Лидера США поздравил Джорджу Мелони с вступлением в должность премьер-министра страны. Он также добавил, что Италия является близким политическим партнером Штатов по НАТО и Группе семи. Президент выразил надежду на то, что государства продолжат дружеские отношения, которые проявляются при решении «общих глобальных вопросов». Одним из них является поддержка Украины в конфликте с Россией.



Президент также отметил, что Москва должна понести ответственность за свою «агрессию». Байден рассчитывает, что США вместе с Италией будут этому способствовать.



Ранее сообщалось, что популярность ЕС в Сербии падает.