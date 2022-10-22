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Аргументы Недели Политика 13+

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что ЕС проводит политику шантажа и угроз

, 15:55

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что ЕС проводит политику шантажа и угроз
Александр Вулин, Eduardo Parra/ globallookpress.com

Популярность Европейского союза в Сербии неуклонно падает. Это происходит из-за политики шантажа и угроз, которой руководствуются в Ассоциации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Сербии Александра Вулина.

По его словам, Евросоюз пользуется «все большей непопулярностью» в стране. Европейские депутаты видят в этом вину российской пропаганды или влияние на Белград фейковых новостей. Однако, считает Вулин, подобный спад произошел из-за политического курса западных политиков. Сербия регулярно подвергается давлению со стороны ЕС. Так, от властей государства требуют «признать Косово, бросить Республику Сербскую и ввести санкции против РФ».

Глава МВД подчеркнул, что условия союза являются несправедливыми и ограничивают страну в ее правах.

Ранее сообщалось, что Киев может встретить зиму без отопления.

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