Канцлер Шольц: Германия не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2 без координации с партнерами

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22 октября 2022, 11:42

Танк Leopard 2, Moritz Frankenberg / globallookpress.com

ФРГ не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2 без координации со своими партнерами. С соответствующим заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц, который стал собеседником издания Welt am Sonntag.

По словам Шольца, в вопросе поставок киевской стороне западных вооружений, в том числе машин Leopard 2, Берлин не будет предпринимать односторонние шаги.

При этом канцлер отметил, что ФРГ позаботилась о получении Украиной свыше 100 танков из Чехии, Словакии, Словении и Греции.

Ранее сегодня сообщалось, что глава немецкого дипломатического ведомства Анналена Бербок и руководитель министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт попросили Минфин страны выделить на военную помощь Киеву в следующем году 2,2 млрд евро.