Министры Бербок и Ламбрехт попросили Минфин Германии выделить 2,2 млрд евро на поставки оружия Украине в 2023 году

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22 октября 2022, 10:58

Глава МИД Германии Анналена Бербок, Janine Schmitz / globallookpress.com

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок и глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт попросили Минфин страны выделить 2,2 млрд евро на поставки вооружений Украине в 2023-м.

«Главы МИД и Минобороны ФРГ просят выделить на военную помощь Киеву в 2023 году 2,2 млрд евро, пишет Der Spiegel», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале ТАСС.

Согласно имеющимся сведениям, в настоящий момент бюджет Германии на следующий год предусматривает на военную помощь бывшей советской республике почти 700 млн евро.

Ранее в субботу сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.