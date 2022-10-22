Министры Бербок и Ламбрехт попросили Минфин Германии выделить 2,2 млрд евро на поставки оружия Украине в 2023 году

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок и глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт попросили Минфин страны выделить 2,2 млрд евро на поставки вооружений Украине в 2023-м.
«Главы МИД и Минобороны ФРГ просят выделить на военную помощь Киеву в 2023 году 2,2 млрд евро, пишет Der Spiegel», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале ТАСС.
Согласно имеющимся сведениям, в настоящий момент бюджет Германии на следующий год предусматривает на военную помощь бывшей советской республике почти 700 млн евро.
Ранее в субботу сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.