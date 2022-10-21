Политолог Мухин: «Брюссель ввергает экономику ЕС в состояние краха»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 октября 2022, 16:56 Антон Николаев

Фото: yerkramas.org

Алексей Мухин считает, что ЕС невыгодно отказываться от Китая в технологической сфере. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«Помните, когда ЕС пытался отказаться от российских энергоносителей и что произошло с экономикой? Теперь они хотят ее добить контрольным выстрелом в голову? Это «Вторая часть Марлезонского балета», которая предполагалась экспертами. Получается, ЕС избавляется от китайских технологий и хочет покупать дорогие американские. Брюссельские чиновники ввергают европейскую экономику в состояние краха, так как раньше европейская экономика была конкурентноспособной. Она существовала в условиях дешевых российских энергоносителей и китайских технологий. Теперь же ЕС будет закупать все это, но гораздо дороже».



Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС считает своим первым приоритетом снижение зависимости от Китая в технологической сфере и в импорте ресурсов.