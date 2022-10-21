Востоковед Нелидов заявил, что большинство восточных стран сейчас не готовы полностью отказаться от Запада

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21 октября 2022, 12:07

флаг США, https://unsplash.com/photos/48elRjHbXRY

Доцент кафедры востоковедения МГИМО, кандидат исторических наук Владимир Нелидов в пятницу, 21 октября, заявил, что в настоящий момент большинство восточных стран не готовы полностью отказаться от Запада.

Владимир Нелидов обратил внимание на то, что на Востоке одновременно существуют несколько центров силы. Речь идет о России, Китае, Индии и Турции, которые не всегда имеют общие интересы, но иногда сотрудничают друг с другом. Востоковед также отметил, что большинству восточных государств удается иметь развитую экономику, в частности, благодаря доступу к технологиям и международным институтам Запада.

Эксперт в беседе с "ПолитЭкспертом" заявил, что нельзя говорить о том, что Китай или Индия готовы ниспровергать выстроенный западными государствами мировой порядок. Однако, если метафорически назвать мировой порядок, в котором ведущую роль занимают США и Западная Европа, глобальным предприятием, то КНР, Индия и Турция лишь хотят перераспределения акций данного "предприятия".

Нелидов выразил мнение, что некоторым восточным государствам будет достаточно получить больше власти, чтобы они смирились с гегемонией Соединенных Штатов и навязыванием с их стороны условий. При этом Россия вместе с Ираном и Китаем занимают более радикальную позицию, вследствие чего к ним такую метафору применить нельзя.