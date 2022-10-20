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Аргументы Недели Политика 13+

Политолог Ананьева прокомментировала отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс

, 16:51

Политолог Ананьева прокомментировала отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс
Фото: Vuk Valcic/globallook.com; Лиз Трасс

Елена Ананьева считает, что политический курс Трасс - это полный провал. Такое мнение она высказала изданию «Аргументы недели».

«Пока, как сообщает пресса, выборы нового лидера Консервативной партии пройдут в течение недели. Кто выдвинет свои кандидатуры и как проголосуют британцы, пока неизвестно, так как в партии очень сильные разногласия и единой фигуры нет. Что касается оценки деятельности Лиз Трасс, то это полный провал и катастрофа в правительстве, партии и парламенте».

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку. Трасс подверглась критике за налоговые инициативы. Ей также пришлось отказаться от заявленных бюджетных планов.

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