Мария Шукшина об убийстве дочери Александра Дугина Дарьи Платоновой: основной удар идёт по идеологии

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21 августа 2022, 16:08

Мария Шукшина, фото из открытых источников

Актриса театра и кино, телеведущая Мария Шукшина высказалась о гибели дочери философа Александра Дугина Дарьи Платоновой (Дугиной). Автомобиль Александра Дугина, в котором 20 августа, вечером поехала с фестиваля Дарья Платонова, подорвали неизвестные. После взрыва внедорожник загорелся.

Девушка погибла на месте. По мнению Шукшиной, "те, кто это сделал, четко и ясно понимают, куда надо бить в первую очередь". "Основной удар идёт по идеологии. Именно это основа всего!" - написала неравнодушная актриса в своем Telegram-канале.

Александр Дугин в 2014 году выступал за введение российских войск в Донбасс. Дарья Дугина выступала за поддержку спецоперации ВС РФ на Украине. В последнее время девушка часто участвовала в телепрограммах, посвященных теме ситуации на Украине.

Политолог Сергей Марков предположил, что к убийству дочери философа Александра Дугина Дарьи причастны украинские спецслужбы.

На парковке, где в субботу, 20 августа, стоял автомобиль Toyota Land Cruiser Дарьи Платоновой (Дугиной), охраны не было.