Политолог Марков предположил, что к убийству дочери философа Дугина причастны спецслужбы Украины

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21 августа 2022, 09:36

Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российский политолог Сергей Марков предположил, что к убийству дочери философа Александра Дугина Дарьи причастны украинские спецслужбы. Соответствующую публикацию эксперт разместил в своем Telegram-канале.

«Подозрение на спецслужбы Украины. Террор пришел в Подмосковье», — говорится в посте, выложенном Марковым.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося уголовное дело.

Ранее сегодня сообщалось, что писатель Захар Прилепин высказал версию, согласно которой добро на убийство Дугиной мог дать украинский президент Владимир Зеленский.