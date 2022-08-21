Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Прилепин высказал версию о том, что добро на убийство дочери философа Дугина мог дать президент Украины Зеленский

, 08:01

Прилепин высказал версию о том, что добро на убийство дочери философа Дугина мог дать президент Украины Зеленский
Писатель Захар Прилепин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российский писатель и политик Захар Прилепин высказал версию, согласно которой добро на убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи мог дать украинский президент Владимир Зеленский. Соответствующую публикацию Прилепин разместил в своем Telegram-канале.

«Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке — он дает добро на такие действия. И потом проникновенно трясет руки партнерам и послам добра», — отметил автор поста.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Ранее сегодня сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил в случившемся «террористов украинского режима».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

В мире

В мире

Политика

Политика