Политолог Бондаренко: на парковке, где стоял автомобиль Дарьи Дугиной, охраны не было

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21 августа 2022, 15:26 Источник: Говорит Москва

фото с сайта СКР

На парковке, где в субботу, 20 августа, стоял автомобиль Toyota Land Cruiser Дарьи Платоновой (Дугиной), охраны не было. Дочь философа Александра Дугина Дарья Платонова погибла вчера вечером в результате подрыва ее машины, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово.

Политолог Олег Бондаренко, как и погибшая дочь ученого, был участником мероприятия. Бондаренко рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что его машина, как и машина Дугиных, стоялась на той же самой парковке под открытым небом в усадьбе Захарово. По информации политолога, «это была парковка для гостей, участников, так называемая VIP-парковка, на эту парковку мог зайти совершенно любой человек, там не было даже охраны».

Бондаренко указал, что не было и камер наблюдения, единственные, кто там впускал, это были волонтёры, студенты.

Эксперт сомневается, что что-либо смогли зафиксировать». По его версии, за машиной Дугиных следили и привели в действие механизм дистанционно.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии СКР, 20 августа вечером в районе посёлка Большие Вязёмы в автомобиле Toyota Land Cruiser, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся.

Философ и публицист Александр Дугин известен как идеолог «русского мира» и евразийства.

В 2014 году он призывал ввести российские войска в Донбасс. Его дочь Дарья, философ по образованию, поддерживала спецоперацию РФ на Украине. В последнее время она выступала на телевидении по теме Украины. Дарье Платоновой (Дугиной) было 29 лет.

Захар Прилепин был на этом фестивале с охраной.