Российский сенатор Алтабаева: Зеленский и его окружение не способны решиться на атаки Крыма с помощью дронов без одобрения США

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21 августа 2022, 14:49 Источник: РИА Новости

Сенатор Екатерина Алтабаева, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на атаки Крымского полуострова с помощью дронов без одобрения со стороны Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучила представитель Совета Федерации РФ Екатерина Алтабаева.

«Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на военные атаки с помощью беспилотников на Крым и Севастополь без одобрения США, сказала РИА Новости сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что российская армия ликвидировала в результате огневых ударов свыше 100 украинских военных в Николаевской и Херсонской областях.