Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на атаки Крымского полуострова с помощью дронов без одобрения со стороны Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучила представитель Совета Федерации РФ Екатерина Алтабаева.
«Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на военные атаки с помощью беспилотников на Крым и Севастополь без одобрения США, сказала РИА Новости сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что российская армия ликвидировала в результате огневых ударов свыше 100 украинских военных в Николаевской и Херсонской областях.