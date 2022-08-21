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Армия России уничтожила огневыми ударами свыше 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях

, 13:49

Армия России уничтожила огневыми ударами свыше 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала в результате огневых ударов свыше 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Николаевской и Херсонской областей. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

В сводке, появившейся в Telegram-канале ведомства, указывается, что были нанесены огневые удары по позициям 2-го батальона 28-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады в районе Токарево Херсонской области. В Минобороны отметили, что безвозвратные потери противника составили более 100 человек.

Ранее в воскресенье сообщалось, что снаряды «Калибр» ликвидировали в Одесской области склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и западным зенитным комплексам.

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