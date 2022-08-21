Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Ракеты «Калибр» уничтожили в Одесской области склад боеприпасов со снарядами к американским HIMARS и западным зенитным комплексам

, 13:30

Ракеты «Калибр» уничтожили в Одесской области склад боеприпасов со снарядами к американским HIMARS и западным зенитным комплексам
Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Крылатые ракеты «Калибр» ликвидировали на территории Одесской области склад боеприпасов со снарядами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и западным зенитным комплексам. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступило министерство обороны РФ.

«Ракетами “Калибр” в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским HIMARS и западным зенитным комплексам, заявили в Минобороны РФ», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник подверг критике немецкие власти за оставление киевской стороны «на диете».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Политика

Читатели Der Spiegel: «А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?»

Читатели немецкого журнала Der Spiegel отреагировали в своих комментариях на новость о том, что транспортировка газа по «Северному потоку» будет приостановлена с 31 августа по 2 сентября на плановое техобслуживание. Многие из них испуганы тем, что поставки российского газа после этого могут или снизиться или совсем прекратиться, а некоторые отметили, что санкции против России вернулись бумерангом.