Ракеты «Калибр» уничтожили в Одесской области склад боеприпасов со снарядами к американским HIMARS и западным зенитным комплексам

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21 августа 2022, 13:30

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Крылатые ракеты «Калибр» ликвидировали на территории Одесской области склад боеприпасов со снарядами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и западным зенитным комплексам. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступило министерство обороны РФ.

«Ракетами “Калибр” в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским HIMARS и западным зенитным комплексам, заявили в Минобороны РФ», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник подверг критике немецкие власти за оставление киевской стороны «на диете».