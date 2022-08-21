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21 августа 2022, 13:13

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Андрей Мельник, бывший киевский посол в Берлине, раскритиковал власти Германии за оставление Украины «на диете». Соответствующую запись Мельник оставил в социальной сети Twitter.

Экс-посол указал, обращаясь к немецкому кабинету министров, что правительство игнорирует призывы собственных специалистов по обороне, которые настаивают на значительном увеличении поставок тяжелого вооружения Украине. По словам Андрея Мельника, руководство ФРГ оставило киевскую сторону «на диете».

Как сообщалось ранее в воскресенье, официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что в случае подтверждения украинского следа в убийстве дочери философа Александра Дугина следует вести речь о политике государственного терроризма Киева.