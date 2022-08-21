Спикер МИД РФ Захарова: если подтвердится украинский след в убийстве дочери Дугина, речь надо вести о политике гостерроризма Киева

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21 августа 2022, 12:25

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Aleksey Ivanov/TV Zvezda / globallookpress.com

Если будет подтвержден украинский след в убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи, речь необходимо вести о политике гостерроризма Киева. На это указала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале спикера дипломатического ведомства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, сенатор Владимир Джабаров высказал мнение о том, что взрыв автомобиля Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь, может быть связан с «украинскими событиями».