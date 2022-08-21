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Сенатор Джабаров: взрыв машины философа Дугина, в котором погибла его дочь, может быть связан с «украинскими событиями»

, 11:09 Источник: РИА Новости

Сенатор Джабаров: взрыв машины философа Дугина, в котором погибла его дочь, может быть связан с «украинскими событиями»
Сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Взрыв в Подмосковье автомобиля российского философа Александра Дугина, в котором погибла его дочь Дарья, может быть связан с «украинскими событиями». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил представитель Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Скорее всего, это связано с профессиональной деятельностью Дугина, бизнеса у него никакого нет», — процитирован Джабаров в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

Сенатор также отметил, что случившееся может иметь связь с «украинскими событиями».

Как сообщалось ранее в воскресенье, политолог Сергей Марков предположил, что к убийству Дарьи Дугиной причастны спецслужбы Украины.

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