Сенатор Джабаров: взрыв машины философа Дугина, в котором погибла его дочь, может быть связан с «украинскими событиями»

Взрыв в Подмосковье автомобиля российского философа Александра Дугина, в котором погибла его дочь Дарья, может быть связан с «украинскими событиями». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил представитель Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Скорее всего, это связано с профессиональной деятельностью Дугина, бизнеса у него никакого нет», — процитирован Джабаров в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.
Сенатор также отметил, что случившееся может иметь связь с «украинскими событиями».
Как сообщалось ранее в воскресенье, политолог Сергей Марков предположил, что к убийству Дарьи Дугиной причастны спецслужбы Украины.