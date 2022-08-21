Депутат Госдумы Слуцкий назвал убийство дочери Дугина террористической атакой на идеологию и скрепы Русского мира

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21 августа 2022, 12:46

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий назвал произошедшее убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи террористической атакой на идеологию и скрепы Русского мира. Такую точку зрения отечественный парламентарий высказал в публикации, размещенной в его Telegram-канале.

«Варварское убийство Дарьи Платоновой (псевдоним Дугиной — АН) — это, на самом деле, террористическая атака на идеологию и скрепы Русского мира», — отметил Слуцкий.

Он также написал, что виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер МИД России Мария Захарова отметила, что в случае подтверждения украинского следа в убийстве Дарьи Дугиной следует вести речь о политике государственного терроризма Киева.