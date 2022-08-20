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Совет Европы планирует закупить новую технику для украинских судебных структур

, 09:07

Совет Европы планирует закупить новую технику для украинских судебных структур
молоток судьи, https://unsplash.com/photos/6sl88x150Xs

Совет Европы намерен приобрести IT-оборудование для украинских судебных структур, поскольку в ходе боевых действий в стране были повреждены или разрушены некоторые помещения и техника.

Согласно последним данным, Совет Европы планирует передать Украине компьютеры, мониторы и принтеры на общую сумму 150 тысяч евро.

Как сообщает RT, для поддержки реализации вышеуказанного проекта в настоящий момент ведется поиск одного поставщика, который обладает экспертными компетенциями в сфере IT-услуг, может предоставить оборудование и лицензии, а также доставить их на украинскую территорию.

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