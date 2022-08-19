AFP: Путин в разговоре с Макроном согласился на то, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Украину

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19 августа 2022, 20:20 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Архивное фото: Kremlin Pool/globallook.com

Президент России Владимир Путин в разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном «пересмотрел требование» о том, что миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) должна прибыть на Запорожскую АЭС через Россию, и дал согласие, чтобы эксперты приехали через территорию Украины. Об этом сообщает в среду AFP со ссылкой на администрацию президента Франции.

Агентство, цитируя коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора Путина и Макрона в пятницу, сообщило, что оба лидера подчеркнули важность отправки на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ, которые должны на месте оценить ситуацию вокруг станции.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН сможет оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС только в том случае, если она направится туда через Киев. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эксперты МАГАТЭ могут быстро и безопасно попасть на ЗАЭС по территории Украины.