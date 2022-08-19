Лиз Трасс заявила, что не отказывается от обещания «вызвать на разговор» Владимира Путина на саммите G20

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19 августа 2022, 15:20 Источник: РИА Новости

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото: Vuk Valcic/globallook.com

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс завила, что не отказывается от своего намерения «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина на саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Как пишет агентство со ссылкой на офис британского МИД, Трасс заявила об этом после того, как Джоко Видодо - президент Индонезии, страны-хозяйки саммита, - сообщил, что российский лидер собирается лично приехать в ноябре на Бали.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства заявляла, что в случае избрания ее на пост премьера Соединенного Королевства, она «вызовет на разговор» Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки».