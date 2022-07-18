Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках саммита G20 в случае избрания премьером Великобритании

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18 июля 2022, 08:35

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Martyn Wheatley / Parsons Media / globallookpress.com

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о своей готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в случае избрания руководителем правительства Соединенного Королевства. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что готова встретиться с Путиным в рамках саммита "двадцатки", если станет премьером», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте отмечается, что «Трасс получила такой вопрос, участвуя теледебатах».

Как сообщалось ранее сегодня, немецкий канцлер Олаф Шольц указал на то, что Евросоюз не отменит рестрикции против РФ в случае мира на Украине на условиях Москвы.