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Шольц: Евросоюз не снимет санкции с России в случае мира на Украине на условиях Москвы

, 07:43

Шольц: Евросоюз не снимет санкции с России в случае мира на Украине на условиях Москвы
Канцлер Германии Олаф Шольц, Andreas Gora / globallookpress.com

Европейский союз не отменит ограничительные меры, введенные в отношении Российской Федерации, в случае мира на Украине на условиях Москвы. На это, как передает ТАСС, указал руководитель правительства Германии Олаф Шольц.

«Шольц заявил, что ЕС не снимет санкции с РФ в случае мира на Украине на условиях Москвы», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также немецкий канцлер пообещал поддерживать киевскую сторону до тех пор, пока она в этом нуждается.

На украинской территории с 24 февраля проходит специальная операция России. Как сообщалось ранее сегодня, депутат Бундестага Севим Дагделен предупредила, что наращивание Западом поставок вооружений Киеву повышает риск начала Третьей мировой.

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