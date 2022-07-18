Шольц: Евросоюз не снимет санкции с России в случае мира на Украине на условиях Москвы

Европейский союз не отменит ограничительные меры, введенные в отношении Российской Федерации, в случае мира на Украине на условиях Москвы. На это, как передает ТАСС, указал руководитель правительства Германии Олаф Шольц.
«Шольц заявил, что ЕС не снимет санкции с РФ в случае мира на Украине на условиях Москвы», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Также немецкий канцлер пообещал поддерживать киевскую сторону до тех пор, пока она в этом нуждается.
На украинской территории с 24 февраля проходит специальная операция России. Как сообщалось ранее сегодня, депутат Бундестага Севим Дагделен предупредила, что наращивание Западом поставок вооружений Киеву повышает риск начала Третьей мировой.