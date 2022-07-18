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Депутат Бундестага Севим Дагделен: наращивание Западом поставок вооружений Украине повышает риск начала Третьей мировой войны

, 07:29

Депутат Бундестага Севим Дагделен: наращивание Западом поставок вооружений Украине повышает риск начала Третьей мировой войны
Депутат Бундестага Севим Дагделен, Britta Pedersen / globallookpress.com

Наращивание Западом поставок вооружений киевской стороне повышает риск начала Третьей мировой войны. Соответствующую точку зрения озвучила депутат Бундестага Севим Дагделен, ставшая собеседницей китайского издания Global Times.

«Наращивание поставок все более тяжелых вооружений Украине, как и подготовка украинского [военного] персонала, повышают риск начала Третьей мировой войны», — предупредила немецкий парламентарий.

На украинской территории с 24 февраля проходит специальная операция России. Как сообщалось ранее в понедельник, отечественный сенатор Андрей Клишас отметил, что денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует «хунта» президента соседней страны Владимира Зеленского.

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