Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролируются «хунтой» украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения высказал представитель Совета Федерации Андрей Клишас.
Российский сенатор отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что Зеленский уволил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности бывшей советской республики Ивана Баканова. Основанием для данного решения, как указал Зеленский, послужили факты госизмены со стороны сотрудников названных ведомств.
По мнению Клишаса, «от нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал».
«Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь», — говорится в публикации, размещенной отечественным политиком.
Как сообщалось ранее, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил о необходимости полной демилитаризации и денацификации Украины до границ с Евросоюзом.