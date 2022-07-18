Сенатор Клишас: денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует «хунта» Зеленского

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18 июля 2022, 07:11

Сенатор Андрей Клишас, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролируются «хунтой» украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения высказал представитель Совета Федерации Андрей Клишас.

Российский сенатор отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что Зеленский уволил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности бывшей советской республики Ивана Баканова. Основанием для данного решения, как указал Зеленский, послужили факты госизмены со стороны сотрудников названных ведомств.

По мнению Клишаса, «от нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал».

«Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь», — говорится в публикации, размещенной отечественным политиком.

Как сообщалось ранее, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил о необходимости полной демилитаризации и денацификации Украины до границ с Евросоюзом.