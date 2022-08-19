Российский постпред в Вене Ульянов предположил, что МАГАТЭ не поддержит инициативу Украины о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии не поддержит инициативу Украины о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской атомной электростанции. С соответствующим предположением выступил Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене.
«Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если этому ничего снова не помешает, заявил постпред РФ в Вене», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.
Также Ульянов высказал мнение о том, что МАГАТЭ не поддержит предложение Киева о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.
Как сообщалось ранее в пятницу, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов указал на то, что от уничтожения и катастрофы станцию защищают только российские солдаты и системы ПВО.