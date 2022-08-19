От уничтожения и катастрофы Запорожскую атомную электростанцию защищают только российские солдаты и системы противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал Владимир Рогов, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области.
Рогов, высказавшийся в эфире телевизионного канала «Россия 24», выступил против создания демилитаризованной зоны на ЗАЭС. По словам представителя ВГА, «сегодня только российские системы ПВО и только российские солдаты защищают атомную станцию от уничтожения и непоправимых последствий, от техногенной катастрофы».
Как сообщалось ранее в пятницу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что всю ответственность за вероятную катастрофу на ЗАЭС будут нести Соединенные Штаты, Великобритания и их приспешники.