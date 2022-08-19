Представитель Запорожской ВГА Рогов: от уничтожения и катастрофы ЗАЭС защищают только российские солдаты и системы ПВО

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19 августа 2022, 11:25

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

От уничтожения и катастрофы Запорожскую атомную электростанцию защищают только российские солдаты и системы противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал Владимир Рогов, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области.

Рогов, высказавшийся в эфире телевизионного канала «Россия 24», выступил против создания демилитаризованной зоны на ЗАЭС. По словам представителя ВГА, «сегодня только российские системы ПВО и только российские солдаты защищают атомную станцию от уничтожения и непоправимых последствий, от техногенной катастрофы».

Как сообщалось ранее в пятницу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что всю ответственность за вероятную катастрофу на ЗАЭС будут нести Соединенные Штаты, Великобритания и их приспешники.