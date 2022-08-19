Всю ответственность за вероятную катастрофу на Запорожской атомной электростанции будут нести Соединенные Штаты, Великобритания и их приспешники. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС будут нести США, Великобритания и их приспешники, заявил Патрушев», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, секретарь российского Совбеза отметил, что подконтрольные киевской стороне подразделения наносят удары по территории ЗАЭС «с подачи американцев».