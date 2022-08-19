Глава Турции Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

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19 августа 2022, 12:13 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Bernd von Jutrczenka/dpa

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что намерен обсудить с главой Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС, а также попросить его принять меры.

Накануне турецкий лидер провел во Львове встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам в самолете, что тема Запорожской АЭС не является случайной, поскольку сложившаяся ситуация – это угроза. Президент Турции уточнил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным данный вопрос и попросить его внести свой вклад в этом отношении в качестве важного шага к миру во всем мире.