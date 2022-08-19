Ремесленники Германии призвали Шольца снять все антироссийские санкции

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19 августа 2022, 11:32

Олаф Шольц, Olaf Scholz/ globallookpress.com

Торговое объединение округа Галле-Заалекрайс на востоке Германии направило открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой отменить все санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Отмечается, что письмо подписали 16 представителей от всех гильдий рабочих.



Документ начинается с призыва «немедленно отменить все санкции против России». Ремесленники считают, что многочисленные антироссийские санкции разоряют ФРГ и ее жителей, обесценивают их тяжелый труд.



Ранее сообщалось, что немецкие промышленники также призвали Шольца не рисковать Германией ради Украины.