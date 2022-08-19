Die Welt сообщает, что немецкие промышленники призвали Шольца не рисковать Германией ради Украины

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19 августа 2022, 10:52 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Die Welt сообщает, что торговая ассоциация округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не рисковать страной ради главы Украины Владимира Зеленского.

Немецкие ремесленники и промышленники в письме отметили, что они сами и покупатели в настоящий момент обеспокоены будущим страны в условиях жесточайшего кризиса, который обострился из-за санкций, введенных в отношении России. В обращении говорится, что подавляющее большинство клиентов не желают жертвовать своим уровнем жизни ради Киева.

В торговой ассоциации также подвергли критике образ Украины, которую в западных СМИ представляют демократической страной, хотя отчеты международных организаций свидетельстсвуют о том, что она по уровню коррупции находится на 122-м месте в мире.